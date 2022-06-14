Школьников Алтайского края приглашают пройти онлайн-квест о народах России

Школьники из Алтайского края могут проверить свои знания пройдя онлайн-квест «Традиции народов России». Организаторами выступают Министерство культуры РФ и российская онлайн-школа «Фоксфорд».

В онлайн-тест вошли вопросы о быте разных народов, локальных праздниках и уникальных произведениях искусства. В результате ученики получат общее представление о традициях народов России — их разнообразии, особенностях и истоках.

Все участники квеста также получат доступ к летнему онлайн-курсу из 20 уроков по разным темам и смогут поучаствовать в розыгрыше настольных игр от всероссийского проекта «Культура для школьников».

Для этого необходимо поделиться своим результатом на сайте «Вконтакте» с хештегом #вдобрыхтрадициях.