15 июня
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Жизнь

Школьников Алтайского края приглашают пройти онлайн-квест о народах России

Школьники из Алтайского края могут проверить свои знания пройдя онлайн-квест «Традиции народов России». Организаторами выступают Министерство культуры РФ и российская онлайн-школа «Фоксфорд».

Фестиваль национальных культур в Барнауле.
Фестиваль национальных культур в Барнауле.
altapress.ru

В онлайн-тест вошли вопросы о быте разных народов, локальных праздниках и уникальных произведениях искусства. В результате ученики получат общее представление о традициях народов России — их разнообразии, особенностях и истоках.

Все участники квеста также получат доступ к летнему онлайн-курсу из 20 уроков по разным темам и смогут поучаствовать в розыгрыше настольных игр от всероссийского проекта «Культура для школьников».

Для этого необходимо поделиться своим результатом на сайте «Вконтакте» с хештегом #вдобрыхтрадициях.

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