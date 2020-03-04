Школьников Алтайского края приглашают в «Созвездие Россетей»

Алтайский филиал Россети Сибирь приглашает учащихся 9 и 10 классов принять участие в традиционной олимпиаде группы компаний «Россети». В «Созвездие Россетей» примут ребят, мечтающих начать свою профессиональную деятельность в электроэнергетической отрасли. А также одаренных детей с математическим мышлением, способных развиваться, осваивать новые технологии, в том числе цифровые, совершать инновационные открытия и внедрять их в жизнь.

Первый этап олимпиады в Алтайском крае пройдет 21−22 марта 2020 года на площадке Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова. Заявку на участие и согласие на обработку персональных данных необходимо направить в срок до 18 марта 2020 года в Алтайский филиал Россети Сибирь на электронный адрес: Shmykova_IV@ba.rosseti-sib.ru

Первый этап олимпиады заключается в решение каждым школьником наборов заданий по трём предметам: математика, информатика, физика. В первый день 21 марта участники выполняют задания по математике и информатике. Во второй день выполняются задания по физике.

Во втором этапе олимпиады, который состоится в г. Красноярске, школьникам предстоит выполнить комплекс практических заданий, направленных на проверку творческих способностей и умение применять имеющиеся знания по предметам в ходе решения прикладных задач в области электроэнергетики.

Победители и призёры заключительного этапа олимпиады примут участие в церемонии торжественного награждения в Москве, и в энергетической проектной смене ПАО «Россети» в одном из детских оздоровительных центров страны.

Вопросы о проведении олимпиады можно задать по телефону: (3852) 568−456 или электронному адресу: Shmykova_IV@ba.rosseti-sib.ru

С положением можно ознакомиться на сайте rosseti-sib.ru во вкладке «Персонал» — «МРСК Сибири Студентам».

Справка

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» — 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

Компания «Россети Сибирь» (ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Сибири») — дочернее общество ПАО «Россети», осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания — свыше 1,934 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4−110 кВ — 255 539 км. В электросетевой комплекс Россети Сибирь входит 56 046 трансформаторных подстанций 6−10−35/0,4 кВ и 1 836 подстанции 35−110 кВ общей установленной мощностью 45 386 МВА.

В Россети Сибирь действует единый контакт-центр: 8−800−1000−380 (звонок бесплатный).