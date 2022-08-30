Школьников пригорода Барнаула с 1 сентября будут возить на новых автобусах к месту учёбы

По предложению депутатов фракции «Единая Россия» в Барнаульской городской Думе для учеников пригородных посёлков Барнаула закупили новые школьные автобусы. Ключи от школьных автобусов вручили директорам школ в присутствии актива родительской общественности в преддверии Дня знаний. К родителям и директорам обратился глава Барнаула Вячеслав Франк , депутат Барнаульской городской Думы Юрий Ряполов , а также предприниматели Виталий Казаков и Павел Авкопашвили .

По мнению депутатов Барнаульской гордумы все дети городского округа, в какой бы точке города или пригорода они ни учились, должны комфортно и безопасно добираться до своих школ.

— На протяжении всей работы седьмого созыва Барнаульской гордумы мы держали на особом контроле вопросы образования. Депутаты ежегодно увеличивали расходную часть бюджета на эту сферу. Сейчас многие переезжают жить в пригород, особой популярностью переезд из городской части в поселковую пользуется у молодых семей с детьми. Поэтому и вопрос подвоза детей из пригорода в школы достаточно актуальный. Для меня, как депутата от пригородной части Индустриального района, вдвойне приятно, что сразу две школы — из Новосиликатного и Новомихайловки — получили новые школьные автобусы. К примеру, раньше учеников школы № 50 забирали из микрорайона Октябрьский, теперь удастся охватить и посёлок Лесной, — сказал депутат фракции «Единая Россия» в Барнаульской гордуме Юрий Ряполов.

Юрий Ряполов. Фото: «Единая Россия».

О важности подвоза детей из посёлка Лесной, откуда теперь отправится автобус, в школу № 50 рассказали сами родители.

— У меня двое сыновей учатся в школе № 50 микрорайона Новосиликатный, а живём мы в Лесном. Поэтому и вопросы доставки детей были для нас актуальны. Если раньше мы отправляли детей на обычном автобусе и каждый раз волновались, как они переходят дорогу, идут ли по пешеходным переходам, то теперь мы спокойны — сейчас доставка детей будет происходить до ворот школы. Поэтому от лица родителей хотела бы поблагодарить депутатов городской думы и администрацию города за решения этого вопроса, — сказала представитель родительской общественности от школы № 50 Ирина Капаций.

Для учеников пригородных посёлков Барнаула закупили новые школьные автобусы. Фото: «Единая Россия».

В предстоящем учебном году школьников будут возить по 26 официальным маршрутам. Обновление автопарка учреждений образования — вопрос, который стоит на контроле городских депутатов. За последние два года по предложению единороссов в Государственной Думе и Алтайском краевом Заксобрании на замену поступило девять автобусов. В этом году по предложению партии автобусы за счёт средств городского бюджета закупили для учеников школы № 50 микрорайона Новосиликатный, № 94 посёлка Бельмесёво и № 109 посёлка Новомихайловка. На покупку новых автобусов было направлено более 15 млн рублей в рамках муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики города Барнаула».

По мнению представителей общественности, теперь вопрос доставки школьников из пригородной части для Барнаула не актуален: потребность в школьных автобусах полностью закрыта.

Виталий Казаков. Фото: «Единая Россия».

— Как многодетный отец, считаю, что одна из задач городских властей — создание комфортной и безопасной среды для учёбы и развития детей. Если в поселковой школе своего автобуса нет, то ребёнка отправляют в школу на общественном транспорте, порой и с пересадками, а это влечёт дополнительные расходы из средств семейного бюджета. Считаю, что обновление автопарка школьных автобусов позволит обеспечить комфорт и хорошее настроение самих учеников, а также спокойствие для родителей, — отметил многодетный отец, предприниматель Виталий Казаков.

Например, ребят забирают из Власихи, Октябрьского, Куеты, Борзовой Заимки, села Лебяжье, Бельмесёво, микрорайонов Спутник и Авиатор и других.

— Я сам выходец из села. Поэтому не понаслышке знаю, что наличие у школы собственного автобуса для доставки детей — важный вопрос для родителей и самих детей, проживающих в пригороде. Ведь для нас приоритет — вопросы безопасности детей, их здоровья и психологического настроя. Такие решения властей — закупка новых школьных автобусов — поддерживают право каждого ребёнка на получение образования, в том числе и дополнительного, — добавил Павел Авкопашвили.

Павел Авкопашвили. Фото: «Единая Россия».

В городской администрации отмечают, что вопросы безопасного передвижения детей в Барнауле — на особом контроле.

— Символично, что накануне Дня знаний нашим директорам пригородных школ вручают ключи от новых школьных автобусов. Администрация города и депутатский корпус уделяют особое внимание как развитию пригородных территорий, так и созданию комфортных условий для детей. Ведь наша обязанность — обеспечить комфортные и безопасные условия для школьников всего Барнаула. В этом направлении мы и будем двигаться дальше, — подчеркнул глава Барнаула Вячеслав Франк.

По словам главы города, все школьные автобусы оснащены светосигнальными устройствами, ремнями безопасности, аптечками и кнопками экстренного вызова помощи. Кроме того, маршрут передвижения отслеживают с помощью оборудования «ГЛОНАСС».

Как отмечают в Алтайском региональном отделении «Единой России», депутаты от партии будут и дальше прорабатывать вопрос увеличения краевого и городского бюджета в части закупки школьных автобусов для пригородных территорий региона, и в части оснащения их всем необходимым для безопасности маленьких жителей края и спокойствия их родителей.