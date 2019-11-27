Школьница из Барнаула записала клип со Стасом Пьехой

Стас Пьеха и Анна Филипчук представили совместный клип на романтичную песню «Восьмое чудо света».
Над видео работал режиссер Алексей Голубев.
Также Анна поделилась с altapress.ru фотографиями с записи песни в студии.
Юная певица из Барнаула Анна Филипчук заняла 10-е место на прошедшем в Минске финале вокального конкурса «Детское Евровидение».
Анна выступала в шоу-театре песни «Каприз» имени Елены Щербаковой, не раз побеждала в музыкальных конкурсах, имеет статус «Маленькая мисс Барнаула-2013». Сейчас она — студентка академии популярной музыки Игоря Крутого.