Шквалистый ветер, грозы и град: штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае

Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае на 23 сентября — в регионе ожидается сильный ветер, грозы и град, а также резкое похолодание.

«В Алтайском крае сутки 23 сентября ожидается усиление ветра 15−20 м/с, местами порывы до 25 м/с, дожди, грозы, град», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Осадки прогнозируются на большей части края, в том числе и в Барнауле. Температуры воздуха в регионе составят +20…+25 градусов с похолоданием в течение дня до +13…+18 градусов.

При этом до 24 сентября на большей части Алтайского края сохранится высокая пожароопасность, в Угловском, Рубцовском, Алейском, Волчихинском и Благовещенском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность.