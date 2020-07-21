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Жизнь

Шквалистый ветер и ливни обрушатся на Алтайский край после аномальной жары

Синоптики предупредили жителей Алтайского края о резком изменении погоды, которое ожидается в регионе во вторник, 21 июля.

Перед грозой.
Перед грозой.
Алиса Дригина

Так, краевой Гидрометцентр опубликовал прогноз-консультацию о неблагоприятных погодных условиях, в котором говорится: «В Алтайском крае днем 21 июля ожидаются дожди, местами по югу сильные ливневые дожди, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 15−20 метров в секунду».

Отметим, что до этого в регионе стояла аномальная жара.

В ближайшие трое суток в крае местами ожидаются дожди и грозы. Дневные температуры будут балансировать в диапазоне +24…+29 градусов.

В краевой столице будет +24…+26 градусов.

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