Шквалистый ветер, ливень и +33. Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае 28−30 июня
Ночью 28 июня в Алтайском крае ожидается температура +8…+13 (по юго-востоку +14…+19) градусов. В некоторых районах возможны ливни, грозы и град. Ветер будет западный, скоростью 7−27 м/с.
Днем 28 июня вероятны +21…+26 градусов, преимущественно без осадков.
Ночью 29 июня в регионе обещают +10…+15 градусов, также преимущественно без осадков.
Днем потеплеет до +28…+33 градусов, но местами по северу пройдут дожди с грозами.
Ночью 30 июня градусник покажет в Алтайском крае +11…+16 (по западу до +6) градусов, а днем +21…+26 градусов. Синоптики снова прогнозируют дожди и грозы.
Погода в Барнауле 28−30 июня
Ночью 28 июня в Барнауле возможны +10…+12 градусов — с кратковременным дождем ближе к полуночи и грозой.
Днем воздух прогреется до +22…+24 градусов, а осадков не предвидится. Ветер будет западный, 3−8 м/с.
Ночью 29 июня в краевой столице ожидаются +10…+12 градусов, а днем +28…+30 градусов. Сутки пройдут преимущественно без осадков.
Ночью 30 июня термометр покажет +11…+13 градусов (с кратковременным дождем), а днем +21…+23 градуса.
Кстати, для тушения пожаров в Сибири начали вызывать искусственные осадки.