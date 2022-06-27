Шквалистый ветер, ливень и +33. Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение. По информации регионального Гидрометцентра, ночью 28 июня в его восточных районах сохранятся сильные дожди и град. Ветер при этом может усилиться до 25−27 м/с. Кроме того, до 1 июля объявлена высокая пожароопасность.

Погода в Алтайском крае 28−30 июня

Ночью 28 июня в Алтайском крае ожидается температура +8…+13 (по юго-востоку +14…+19) градусов. В некоторых районах возможны ливни, грозы и град. Ветер будет западный, скоростью 7−27 м/с.

Днем 28 июня вероятны +21…+26 градусов, преимущественно без осадков.

Ночью 29 июня в регионе обещают +10…+15 градусов, также преимущественно без осадков.

Днем потеплеет до +28…+33 градусов, но местами по северу пройдут дожди с грозами.

Ночью 30 июня градусник покажет в Алтайском крае +11…+16 (по западу до +6) градусов, а днем +21…+26 градусов. Синоптики снова прогнозируют дожди и грозы.

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Погода в Барнауле 28−30 июня

Ночью 28 июня в Барнауле возможны +10…+12 градусов — с кратковременным дождем ближе к полуночи и грозой.

Днем воздух прогреется до +22…+24 градусов, а осадков не предвидится. Ветер будет западный, 3−8 м/с.

Ночью 29 июня в краевой столице ожидаются +10…+12 градусов, а днем +28…+30 градусов. Сутки пройдут преимущественно без осадков.

Ночью 30 июня термометр покажет +11…+13 градусов (с кратковременным дождем), а днем +21…+23 градуса.

Кстати, для тушения пожаров в Сибири начали вызывать искусственные осадки.