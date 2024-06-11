Шкваловый ворот: барнаульцы поделились фото надвигающейся стихии

Затишье над Барнаулом 11 июня продолжалось почти день. И ближе к вечеру разыгралась прогнозируемая стихия.

Жители Барнаула поделились с altapress.ru снимками надвигающейся стихии. Одни со знанием дела утверждали, что это трубчатый ворот, другие авторитетно говорили про шкваловый. В любом случае, это то одно из самых непредсказуемых явлений природы, которое может привести к серьезным последствиям.

Понятие

Шкваловый ворот образуется, когда температура воздуха резко меняется: теплые воздушные потоки оказываются выше холодных. Меняется скорость и направление ветра, которые и закручивают облака в такую интересную форму. Шкваловый ворот нередко путают с торнадо, однако ворот не оставляет после себя таких серьезных разрушений. По сути это лишь низкая часть грозового облака, связанная с линией грозовых шквалов. подобная облачность обычно сопровождается резким усилением ветра — свыше 20 м/с.

Молния

Между тем администрация Изумрудного парка попросила гостей незамедлительно покинуть опасные участки, где есть угроза падения сломанных веток деревьев.

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