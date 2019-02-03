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Жизнь

Шнуров, Баста и мама Децла опубликовали прощальные слова для музыканта

Фанаты пишут тысячи комментариев в соцсетях под постами о внезапной смерти Кирилла Толмацкого, известного как Децл. Его близкие и коллеги тоже не остаются в стороне — они пишут прощальные слова в память о популярном музыканте.

Свеча.
Свеча.
СС0

Мама Децла Ирина Толмацкая опубликовала в Instagram черный квадрат с надписью «Люблю тебя… 1983−2019».

Сергей Шнуров написал стихотворение в память о Децле, в котором использовал строки из его хитов.

Ритмом музыка всяка ведома,
И с пластинок сдувая пылинки,
Вечеринка у Децела дома,
Собрался народ на поминки.
Подтянулся район и вся школа.
Кто-то снова и снова включал,
Для себя, а не для протокола, «Мои слёзы, моя печаль.»

И даже рэпер Баста, с которым у Децла был конфликт, выразил соболезнования родным и близким рэпера. «Вне зависимости от нашего конфликта и разногласий, искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят», — написал он.

Кирилл Толмацкий (Децл) умер 2 февраля, после концерта в Ижевске из-за остановки сердца. Рэперу было 35 лет. У него осталась супруга и сын 14 лет.

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