Шнуров, Баста и мама Децла опубликовали прощальные слова для музыканта

Мама Децла Ирина Толмацкая опубликовала в Instagram черный квадрат с надписью «Люблю тебя… 1983−2019».
Сергей Шнуров написал стихотворение в память о Децле, в котором использовал строки из его хитов.
Ритмом музыка всяка ведома,
И с пластинок сдувая пылинки,
Вечеринка у Децела дома,
Собрался народ на поминки.
Подтянулся район и вся школа.
Кто-то снова и снова включал,
Для себя, а не для протокола, «Мои слёзы, моя печаль.»
И даже рэпер Баста, с которым у Децла был конфликт, выразил соболезнования родным и близким рэпера. «Вне зависимости от нашего конфликта и разногласий, искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят», — написал он.
Кирилл Толмацкий (Децл) умер 2 февраля, после концерта в Ижевске из-за остановки сердца. Рэперу было 35 лет. У него осталась супруга и сын 14 лет.