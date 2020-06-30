Шнуров оторвется в должности генерального директора международного телеканала

Знаменитый российский музыкант, создатель и лидер эпатажной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров неожиданным образом получил новую сферу деятельности. Его назначали генеральным директором телеканала RTVI. Это международный русскоязычный канал, вещающий в 53 странах мира.

Сергей Шнуров будет не только управлять телеканалом, формируя его сетку, контролируя финансы, запуская или закрывая проекты.

Сам Шнуров видит свою миссию в объединении русских людей, которые за последние 20 лет разъехались в поисках лучшей жизни по всему миру.

«На протяжении всей жизни я работаю с собирательным образом русского человека, тема нашего особенного мировоззрения была всегда в центре моего внимания. В своем творчестве я стремился сохранить связь между носителями нашей культуры и языка». — цитирует заявление Шнурова в связи с назначением Городовой.ru.

Как тут не вспомнить самые знаменитые песни Шнура, как говорится, «без купюр». Такие хиты, как «Ай-яй-яй-яй, я рас… дяй», «В Питере — пить» и «На лабутенах, нах» вряд ли обогатили русскую музыкальную культуру.

Впрочем, у музыканта свой взгляд на то, что именно может являться культурой, и что именно он хочет донести россиянам всего мира. Теперь в качестве гендира.