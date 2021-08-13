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Шоу на ТНТ, за которыми интересно следить

Канал ТНТ — признанный лидер по количеству реалити-шоу и телепередач на разную тему. Среди них есть как провальные проекты, так и захватывающие программы с невероятно высокими рейтингами, за которыми наблюдают миллионы зрителей.

Ты — топ-модель

Шоу на ТНТ.
Шоу на ТНТ.
Архив онлайн-кинотеатра ivi.

Команда экспертов, состоящая из Александра Гудкова, Гоши Карцева, Анастасии Решетовой и Филиппа Плейна готовы открыть зрителям секреты модельного бизнеса. В шоу https://www.ivi.ru/tvshows/ty-top-model-na-tnt на телеканале ТНТ участвуют 35 женщин в возрасте от 18 лет, каждая из которых готова на все ради своей мечты — стать топ-моделью. Победительницу ждет приз в 3 миллиона долларов, контракт с известным брендом и возможность попасть на лучшие подиумы мира. Шоу предназначено для зрителей старше 16 лет, выпуск длится 80 минут, в эфир вышел 1 сезон.

Танцы

Шоу на ТНТ.
Шоу на ТНТ.
Архив онлайн-кинотеатра ivi.

Одно из самых рейтинговых телешоу за всю историю канала ТНТ. На проект https://www.ivi.ru/tvshows/tantsy приходят все, кто занимается танцами, или просто любит танцевать, и борются за звание лучшего танцора России. Участникам предстоит долгий путь от кастинга до командного противостояния и битвы в финале. Постоянные ведущие — Егор Дружинин, Татьяна Денисова и Мигель, а в разных сезонах к ним присоединялись другие известные шоумены, актеры и певцы. Ограничение по возрасту — 16+, длительность выпуска — 90 минут, в эфир вышло 7 сезонов.

Битва экстрасенсов

Шоу на ТНТ.
Шоу на ТНТ.
Архив онлайн-кинотеатра ivi.

В скандальном проекте канала ТНТ зрителей ждет противостояние людей со сверхъестественными способностями. Экстрасенсы, маги, колдуны и гадалки со всей страны собираются вместе, чтобы продемонстрировать свои способности и доказать — рядом с нашим миром существует другая реальность, непознанная и таинственная. Участникам придется сражаться не только с темными силами, но и друг с другом. Телепрограмму могут смотреть зрители старше 16 лет, длительность выпуска — 80 минут, на экраны вышел 21 сезон шоу.

Золото Геленджика

Шоу на ТНТ.
Шоу на ТНТ.
Архив онлайн-кинотеатра ivi.

Участники из 85 регионов России приезжают в солнечный Геленджик, чтобы поучаствовать в самых смешных и безумных испытаниях, которые только можно вообразить. Главный приз проекта — килограмм чистого золота, но получить его будет непросто. Для этого конкурсантам придется проявить силу, выносливость и смекалку. Ведущий программы — Иван Охлобыстин, а помогают ему Тимур Родригез и Кристина Асмус. Ограничение по возрасту — 16+, количество сезонов — 1, продолжительность выпуска — 60 минут.

Статья подготовлена с помощью онлайн-кинотеатра ivi. (18+)

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