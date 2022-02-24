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Жизнь

Шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» закроют с 28 февраля

25 февраля на телеканале «Россия-1» пройдет последняя передача шоу «Прямой эфир». С 28 февраля его заменят подобной программой с новым названием «Малахов».

Андрей Малахов и Татьяна Кувшинникова.
Андрей Малахов и Татьяна Кувшинникова.
vk.com/tana80h

Именное шоу телеведущий Андрей Малахов получил к своему 50-летию — по аналогии с программами-брендами «Вечерний Ургант» и «Познер», пишет «Комсомольская правда». Теперь он будет выступать не только в роли ведущего, но и сопродюсера.

Шоу «Прямой эфир» до 2017 года вел телеведущий Борис Корчевников. После ухода Малахова с «Первого канала» на вторую кнопку программа стала называться «Андрей Малахов. Прямой эфир».

В передаче поднимались самые разные темы — от остросоциальных до развлекательных.

«Шоу „Малахов“ — это не только новая студия, живое общение, самые обсуждаемые истории и герои, но и возможность быть на прямой связи со зрителями, когда всего один телефонный звонок может изменить ход событий, или даже чью-то жизнь», — анонсировали программу на «России 1».

Сообщается, что вместе с названием в студии поменяются и декорации. Но рубрики и сценарные элементы не поменяются.

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