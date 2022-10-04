Шойгу: более 200 тыс. мобилизованных прибыло в ВС РФ

Сергей Шойгу отметил, что соответствующим должностным лицам поручено обеспечить мобилизованных необходимыми комплектами одежды и военным снаряжением. А также назначить граждан на воинские должности.
Обучение прибывших проходит на 80 полигонах и в шести учебных центрах.
«Отмечу, что в ходе частичной мобилизации в военные комиссариаты приходит большое количество добровольцев. Крайне важно внимательно подходить к каждому такому обращению — никому не отказывать, если на то нет серьезных оснований», — прокомментировал Шойгу ТАСС.