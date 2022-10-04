Шойгу: более 200 тыс. мобилизованных прибыло в ВС РФ

Более 200 тыс. человек, призванных в рамках частичной мобилизации, прибыло в ВС РФ. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Сергей Шойгу отметил, что соответствующим должностным лицам поручено обеспечить мобилизованных необходимыми комплектами одежды и военным снаряжением. А также назначить граждан на воинские должности.

Обучение прибывших проходит на 80 полигонах и в шести учебных центрах.