4 октября
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Жизнь

Шойгу: более 200 тыс. мобилизованных прибыло в ВС РФ

Более 200 тыс. человек, призванных в рамках частичной мобилизации, прибыло в ВС РФ. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru

Сергей Шойгу отметил, что соответствующим должностным лицам поручено обеспечить мобилизованных необходимыми комплектами одежды и военным снаряжением. А также назначить граждан на воинские должности.

Обучение прибывших проходит на 80 полигонах и в шести учебных центрах.

«Отмечу, что в ходе частичной мобилизации в военные комиссариаты приходит большое количество добровольцев. Крайне важно внимательно подходить к каждому такому обращению — никому не отказывать, если на то нет серьезных оснований», — прокомментировал Шойгу ТАСС.

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