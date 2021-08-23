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Жизнь

Шойгу назвал срок появления новых городов в Сибири и охарактеризовал вложения

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия может до 2030 года создать в Сибири новые города и сотни тысяч рабочих мест, сообщает ТАСС.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
mil.ru

Шойгу отметил, что новые города — это возможность создать сотни тысяч рабочих мест и наладить современную промышленность.

«В достаточно короткие сроки — до 2030 года, при сравнительно приемлемых вложениях», — подчеркнул он на встрече президента России Владимира Путина с представителями партии «Единая Россия».

Министр подчеркнул, что развитие Сибири, Ангаро-Енисейского округа, должно стать одним из серьезных элементов программы «Единой России».

По словам Шойгу, новые градообразующие предприятия придется загрузить контрактами на долгую перспективу, чтобы они имели горизонт — пять, а лучше десять лет.

Он также отметил необходимость создания межрегиональных научно-промышленных комплексов.

Напомним, Шойгу заявил о необходимости построить в Сибири три-пять крупных городов — отраслевых экономических центров.

Осенью министр планирует представить Путину стратегию, в которую вошли города центра Сибири — между Новосибирском и Красноярском.

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