Шойгу не исключил отмену призыва в армию

Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает возможным, но неправильным решением отменить призыв в армию. Об этом он сказал в интервью «МК».

По его мнению, мобилизация дает «ощущение причастности к защите своей страны», но он все же допустил возможность отмены обязательного призыва на военную службу.

Сергей Шойгу,

министр обороны РФ:

В принципе это возможно. Но не считаю такое решение правильным. Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае.

Он добавил, что в любом суверенном государстве помимо действующих военных должен быть мбилизационный резерв из граждан, чтобы в случае угрозы начала войны можно достаточно быстро усиливать Вооруженные силы.

«А если армия будет восприниматься исключительно как один из способов неплохо заработать, этого нравственного стержня у них точно не будет», — считает Шойгу.

Как ранее писал altapress.ru, с 1 сентября можно отказаться от права на отсрочку или освобождение от службы в армии и пойти в армию. Для этого надо подать заявление в военкомат.