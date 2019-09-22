Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 сентября 18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Шойгу не исключил отмену призыва в армию

Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает возможным, но неправильным решением отменить призыв в армию. Об этом он сказал в интервью «МК».

Сергей Шойгу на учениях "Восток-2018". Полигон Цугол, 13 сентября 2018 года.
Сергей Шойгу на учениях "Восток-2018". Полигон Цугол, 13 сентября 2018 года.
kremlin.ru

По его мнению, мобилизация дает «ощущение причастности к защите своей страны», но он все же допустил возможность отмены обязательного призыва на военную службу.

Сергей Шойгу,
министр обороны РФ:

В принципе это возможно. Но не считаю такое решение правильным. Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае.

Он добавил, что в любом суверенном государстве помимо действующих военных должен быть мбилизационный резерв из граждан, чтобы в случае угрозы начала войны можно достаточно быстро усиливать Вооруженные силы.

«А если армия будет восприниматься исключительно как один из способов неплохо заработать, этого нравственного стержня у них точно не будет», — считает Шойгу.

Как ранее писал altapress.ru, с 1 сентября можно отказаться от права на отсрочку или освобождение от службы в армии и пойти в армию. Для этого надо подать заявление в военкомат.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость