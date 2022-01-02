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Жизнь

Шойгу встретил Новый год с дочерью, грудной внучкой и будущим зятем

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу встретил Новый год в кругу семьи. Его дочь Ксения опубликовала семейное фото в Instagram.

Сергей Шойгу на учениях "Восток-2018". Полигон Цугол, 13 сентября 2018 года.
Сергей Шойгу на учениях "Восток-2018". Полигон Цугол, 13 сентября 2018 года.
kremlin.ru

На снимке сама Ксения и ее избранник, спортивный блогер Алексей Столяров, а Сергей Кужугетович держит внучку Милану.

Девочка родилась у пары в сентябре прошлого года.

Судя по геотегу «Сибирь», семья собралась на родине Шойгу — в Республике Тыва.

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