В Новосибирске выводят морозоустойчивую корову

В качестве объектов для изучения ученые взяли коров из Якутии и Алтая, пишет портал «Новосибирские новости».

Для этого корове вживляют в ухо специальный датчик и на протяжении длительного времени снимают данные о температуре тела каждые 15 минут.

В дальнейшем ученые планируют выявить у коров так называемый ген терморегуляции и добавить его при выведении новых пород скота.

При этом они сразу отмечают, что морозоустойчивость вряд ли будет сочетаться с высокими надоями.

О своих разработках ученые будут готовы рассказать после того, как расшифруют геном коровы.