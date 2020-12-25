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25 декабря
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Жизнь

В Новосибирске выводят морозоустойчивую корову

Ученые Новосибирской области всерьез занимаются выведением новой морозоустойчивой породы коров.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

В качестве объектов для изучения ученые взяли коров из Якутии и Алтая, пишет портал «Новосибирские новости».

Для этого корове вживляют в ухо специальный датчик и на протяжении длительного времени снимают данные о температуре тела каждые 15 минут.

В дальнейшем ученые планируют выявить у коров так называемый ген терморегуляции и добавить его при выведении новых пород скота.

При этом они сразу отмечают, что морозоустойчивость вряд ли будет сочетаться с высокими надоями.

О своих разработках ученые будут готовы рассказать после того, как расшифруют геном коровы.

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