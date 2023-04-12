Схождение Благодатного огня в Иерусалиме 2023: дата церемонии и место проведения

Чудо Схождения Благодатного огня происходит накануне Светлой Пасхи. В 2023 году церемония ожидается в Великую Субботу 15 апреля.
Обычно это происходит между 13:00 и 15:00 часами по иерусалимскому времени, передают РИА Новости.
О явлении божественного света письменные источники упоминают с IV века, в том числе католические и мусульманские авторы.
По одной версии, первым свидетелем божественного чуда стал апостол Петр. Он узнал о воскрешении Спасителя и отправился к его гробнице, где увидел неземной свет, освещавший Гроб Господень.
Другие утверждают, что Благодатный огонь появился после молитвы святителя Григория. Он совершал молитву на гробе Иисуса Христа и вдруг увидел чудесный яркий свет. Он стал символом возрождения.
По другой легенде, Благодатный огонь разжег ангел. Каждый год он спускается на гроб Иисуса Христа.
Церемония проходит в Иерусалиме. Священники нескольких православных конфессий во главе с Иерусалимским Патриархом совершают Крестный ход и направляются в Кувиклию. Накануне ее запечатывают, а ключи отдают почетной мусульманской семье.
Внутрь заходят Иерусалимский Патриарх и Армянский Архимандрит. У порога они разоблачаются и остаются в одним подрясников, чтобы показать — у них нет ничего, чтобы могло зажечь огонь. После того, как они заходят в гробницу, Кувиклия запечатывается. С этого момента начинается всеобщая молитва о даровании Благодатного огня.
К самому Гробу Господню подходит только Иерусалимский Патриарх, он один всегда остается свидетелем самого момента сошествия огня. Армянский Архимандрит все время молитвы остается в Пределе Ангела, за стеной.
После Сошествия Благодатного огня Патриарх выносит лампады и зажженные свечи и передает людям, которые зажигают свои свечи от них.
Частицу святыни развозят по разным странам специальные авиарейсами, в том числе в Россию. Предположительно, Благодатный огонь попадет и в Барнаул.
Его традиционно привезут в канун Пасхи в Покровский кафедральный собор. Перевозку осуществляет компания «Алтай-Кокс», которая будет встречать святыню в московском аэропорту «Внуково-1».
Трансляцию Сошествия будут вести Первый канал и НТВ в 13:00 мск.