12 апреля
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Жизнь

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме 2023: дата церемонии и место проведения

Чудо схождения Благодатного огня — главный символ Воскрешения Христа у православных. На главную церемонию в Иерусалиме приезжают десятки тысяч паломников. Altapress.ru рассказывает, когда будет церемония и где ее можно будет посмотреть.

Схождение Благодатного огня
Схождение Благодатного огня
Трансляция "Первого канала"
1
Дата Сошествия Благодатного огня

Чудо Схождения Благодатного огня происходит накануне Светлой Пасхи. В 2023 году церемония ожидается в Великую Субботу 15 апреля.

Обычно это происходит между 13:00 и 15:00 часами по иерусалимскому времени, передают РИА Новости.

2
История

О явлении божественного света письменные источники упоминают с IV века, в том числе католические и мусульманские авторы.

По одной версии, первым свидетелем божественного чуда стал апостол Петр. Он узнал о воскрешении Спасителя и отправился к его гробнице, где увидел неземной свет, освещавший Гроб Господень.

Другие утверждают, что Благодатный огонь появился после молитвы святителя Григория. Он совершал молитву на гробе Иисуса Христа и вдруг увидел чудесный яркий свет. Он стал символом возрождения.

По другой легенде, Благодатный огонь разжег ангел. Каждый год он спускается на гроб Иисуса Христа.

Схождение Благодатного огня
Схождение Благодатного огня
Трансляция «Первого канала»
3
Где будет проходить церемония?

Церемония проходит в Иерусалиме. Священники нескольких православных конфессий во главе с Иерусалимским Патриархом совершают Крестный ход и направляются в Кувиклию. Накануне ее запечатывают, а ключи отдают почетной мусульманской семье.

Внутрь заходят Иерусалимский Патриарх и Армянский Архимандрит. У порога они разоблачаются и остаются в одним подрясников, чтобы показать — у них нет ничего, чтобы могло зажечь огонь. После того, как они заходят в гробницу, Кувиклия запечатывается. С этого момента начинается всеобщая молитва о даровании Благодатного огня.

К самому Гробу Господню подходит только Иерусалимский Патриарх, он один всегда остается свидетелем самого момента сошествия огня. Армянский Архимандрит все время молитвы остается в Пределе Ангела, за стеной.

После Сошествия Благодатного огня Патриарх выносит лампады и зажженные свечи и передает людям, которые зажигают свои свечи от них.

4
Привезут ли Благодатный огонь в Барнаул?

Частицу святыни развозят по разным странам специальные авиарейсами, в том числе в Россию. Предположительно, Благодатный огонь попадет и в Барнаул.

Его традиционно привезут в канун Пасхи в Покровский кафедральный собор. Перевозку осуществляет компания «Алтай-Кокс», которая будет встречать святыню в московском аэропорту «Внуково-1».

Благодатный огонь привезли в Барнаул.
Благодатный огонь привезли в Барнаул.
барнаульская епархия.
5
Где можно будет посмотреть Сошествие Благодатного огня?

Трансляцию Сошествия будут вести Первый канал и НТВ в 13:00 мск.

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