Схождение Благодатного огня в Иерусалиме 2023: дата церемонии и место проведения

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История

О явлении божественного света письменные источники упоминают с IV века, в том числе католические и мусульманские авторы.

По одной версии, первым свидетелем божественного чуда стал апостол Петр. Он узнал о воскрешении Спасителя и отправился к его гробнице, где увидел неземной свет, освещавший Гроб Господень.

Другие утверждают, что Благодатный огонь появился после молитвы святителя Григория. Он совершал молитву на гробе Иисуса Христа и вдруг увидел чудесный яркий свет. Он стал символом возрождения.

По другой легенде, Благодатный огонь разжег ангел. Каждый год он спускается на гроб Иисуса Христа.