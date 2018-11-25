До 30 м/с: на Алтайский край обрушился шторм

В Алтайском крае весь день 25 ноября действует штормовое предупреждение. Сильный ветер, гололед, осадки и, как следствие, метель обещают синоптики жителям региона. Во многих населенных пунктах стихия бушует с вечера, местами нет электроэнергии.

По прогнозу в крае ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящего в снег, местами сильные, в предгорьях очень сильные. Ветер от 7−15 м/с будет усиливаться до 17−22 м/с, местами до 25−30 м/с. Метель, сильная гололедица и cнежные заносы не обещают ничего хорошего, поэтому водителей по возможности просят остаться дома.

Алтайские энергетики работают в особом режиме с ночи. По данным «МРСК Сибири», циклон пришел из Казахстана, поэтому первыми непогоду почувствовали жители юго-западных районов края, а затем предгорных. Ураганный ветер с порывами до 30 м/с стал причиной отключений электроэнергии.

К 3.00 бригады «Алтайэнерго» работали в 9 районах края. По состоянию на 6.00 последствия стихии осталось ликвидировать в пяти районах. В восстановительных работах задействовали 24 бригады, в составе которых 72 человека и 28 единиц техники.