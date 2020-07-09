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Жизнь

«Тор гневается»: барнаульцы в соцсетях делятся впечатляющими снимками грозы

Вечером 9 июля в Барнауле прошла мощная гроза: небо заволокло тучами, на город обрушился сильный ливень, гром и шквалистый ветер.

Шторм в Барнауле 9 июля 2020.
Шторм в Барнауле 9 июля 2020.
vk.com/barneos22

В некоторых районах на непродолжительное время отключалось электричество, сообщают пользователи соцсетей. А еще они активно делятся фотографиями прошедшего шторма.

Как сообщают очевидцы, из-за отключения электроэнергии на пр. Красноармейский «встали» трамваи. Это произошло около шести часов вечера. В 19.00, ситуация на дорогах Барнаула оставалась напряженной — по данным сервиса Яндекс. Пробки загруженность городских магистралей составила 8 баллов.

Некоторым барнаульцам непродолжительная непогода пришлась по душе. «Ну хоть на даче все польет», — отметили оптимистичные пользователи соцсетей.

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