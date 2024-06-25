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Жизнь

Шторм на курорте, жара — везде. Что произошло на Алтае 25 июня

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 25 июня.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • МЧС предупредила жителей Алтайского края о ливнях, граде и шквалистом ветре в ночь с 25 по 26 июня.
  • В Баевском районе столбик термометра превысил +50 градусов. А на Яровое обрушился шторм.
  • Из-за аномальной жары в Алтайском крае ввели особый противопожарный режим. Губернатор Виктор Томенко сообщил, что все спасательные службы должны быть наготове.
  • В селах Власиха и Гоньба тем временем проблемы с водоснабжением: в первом без воды остались жители одной из улиц, во втором уже пять дней не справляется насос, который всего один.
  • Из-за недавнего паводка в Алтайском крае откладывается открытие пляжей. Два крупнейших пляжа Барнаула — «Городской» и «Водный мир», — остаются закрытыми из-за высокого уровня воды в Оби.
  • Сегодня также стало известно, что Александр Прокопьев займет пост министра экономического развития в Республике Алтай. Он уже подал заявление о сложении полномочий депутата Госдумы.

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