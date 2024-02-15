Шторм продолжается. О погоде 15 февраля рассказали алтайские синоптики

Какая погода будет 15 февраля в Алтайском крае сообщил ЦГМС.

Ночью температура была от -17 до -12 градусов, по северу местами до -27 градусов. Небольшие, местами умеренные, по югу местами сильные, в предгорьях очень сильные осадки в виде снега, мокрого снега. Метели, гололедные явления. На дорогах снежные заносы, местами гололедица.

Ветер северный, 14-19 м/с, местами порывы до 24 м/с, по востоку местами 27-32 м/с.

Днем температура будет от -17 до -12 градусов, местами до -24 с похолоданием в течение дня. Ветер северный, 8-13 м/с, местами порывы до 22 м/с.

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