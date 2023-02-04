4 февраля
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Жизнь

Штормоваое предупреждение объявили синоптики из-за загрязнения воздуха на Алтае

В Алтайском крае, в частности, его крупных городах — Барнауле и Бийске — по-прежнему загрязняющие вещества не дают дышать полной грудью жителям.

ТЭЦ.
ТЭЦ.
Анна Зайкова

Так, до 6 февраля объявлено штормовое предупреждение из-за загрязнения воздуха. В Барнауле и Барнауле сохранятся метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности, говорится в сообщении Алтайского Гидрометцентра. Это — так называемый режим «черного неба».

Ранее синоптики объявили режим «черного неба» в Барнауле и Бийске.

Сейчас в воздухе Барнаула и Бийска содержатся — оксид углерода, диоксид азота, фенол.

О режиме

«Черное небо» — период, когда из-за неблагоприятных метеоусловий (НМУ) — отсутствие ветра — загрязняющие вещества накапливаются в воздухе особенно активно.

Главные «загрязнители» городов — транспорт, объекты энергетики и промышленности. Если при обычных метеоусловиях они создают фоновое загрязнение, то в период НМУ приводят к очень опасным для здоровья условиям.

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