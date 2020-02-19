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Жизнь

Штормовые метели продолжатся в Алтайском крае

Алтайские синоптики объявили штормовое предупреждение на 19 и половину ночи 20 февраля. Порывы ветра местами достигнут 25 м/с.

Перекрытие дорог, метель, ГИБДД.
Перекрытие дорог, метель, ГИБДД.
22.мвд.рф

По краю усиление ветра ожидается 15−20 м/с, местами порывы до 25 м/с, снег, мокрый снег, местами сильный снег, гололедные явления, продолжительные метели.

На дорогах сильная гололедица, снежные заносы.

В Барнауле прогнозируют временами небольшой снег, метель. На дорогах также сильная гололедица, снежные заносы. Порывы ветра составят 17−20 м/с.

Какие дороги закрыты

19 февраля дорожники решили ограничить движение на нескольких трассах.

Для всех видов транспорта

  • от с. Усть-Калманка до с. Маралиха Чарышского района на трассе Алейск-Чарышское.
  • Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области, от Змеиногорска до Рубцовска;
  • Поспелиха — Курья — Третьяково — граница с Республикой Казахстан;
  • Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород, от с. Нижняя Суетка до поворота на поселок им. Владимира Ильича в Суетском районе.

На участке от Алейска до с. Усть-Пристань трассы Алейск — Петропавловское — Смоленское проезд открыт только для легковых автомобилей.

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