Штормовые метели продолжатся в Алтайском крае

По краю усиление ветра ожидается 15−20 м/с, местами порывы до 25 м/с, снег, мокрый снег, местами сильный снег, гололедные явления, продолжительные метели.
На дорогах сильная гололедица, снежные заносы.
В Барнауле прогнозируют временами небольшой снег, метель. На дорогах также сильная гололедица, снежные заносы. Порывы ветра составят 17−20 м/с.
Какие дороги закрыты
19 февраля дорожники решили ограничить движение на нескольких трассах.
Для всех видов транспорта
- от с. Усть-Калманка до с. Маралиха Чарышского района на трассе Алейск-Чарышское.
- Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области, от Змеиногорска до Рубцовска;
- Поспелиха — Курья — Третьяково — граница с Республикой Казахстан;
- Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород, от с. Нижняя Суетка до поворота на поселок им. Владимира Ильича в Суетском районе.
На участке от Алейска до с. Усть-Пристань трассы Алейск — Петропавловское — Смоленское проезд открыт только для легковых автомобилей.