Штормовые выходные. Мощные ливни, грозы и шквалистый ветер надвигаются на Алтайский край

«В Алтайском крае во второй половине дня 10 и ночью 11 июля ожидаются дожди, местами сильные, в предгорьях очень сильные, ливни, грозы, град, при грозах шквалистое усиление ветра до 18−23 м/с», — говорится в штормовом предупреждении регионального Гидрометцентра.
Также в регионе до 13 июля продлено штормовое предупреждение, объявленное в связи с высокой, а местами и чрезвычайно пожароопасности.
Что касается температуры воздуха на предстоящих выходных, то днем в крае будет от +22 до +31 градуса, ночные температуры будут балансировать в диапазоне +10…+15 градусов.