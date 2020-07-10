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Жизнь

Штормовые выходные. Мощные ливни, грозы и шквалистый ветер надвигаются на Алтайский край

Выходные в Алтайском крае стартуют со штормовой погоды — синоптики предупреждают жителей региона о неблагоприятных метеоусловиях.

Гроза в Барнауле.
Гроза в Барнауле.
Илья Колесников в vk.com/barneos22

«В Алтайском крае во второй половине дня 10 и ночью 11 июля ожидаются дожди, местами сильные, в предгорьях очень сильные, ливни, грозы, град, при грозах шквалистое усиление ветра до 18−23 м/с», — говорится в штормовом предупреждении регионального Гидрометцентра.

Также в регионе до 13 июля продлено штормовое предупреждение, объявленное в связи с высокой, а местами и чрезвычайно пожароопасности.

Что касается температуры воздуха на предстоящих выходных, то днем в крае будет от +22 до +31 градуса, ночные температуры будут балансировать в диапазоне +10…+15 градусов.

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