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Жизнь

Штормовые выходные с грозами и градом ждут жителей Алтайского края

Синоптики предупреждают жителей Алтайского края о грозах и граде, ожидающихся в субботу и воскресенье в некоторых районах. Также в регионе действует штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью.

Гроза над Барнаулом.
Гроза над Барнаулом.
altapress.ru

Днем 25 апреля, согласно данным алтайского ЦГМС, в отдельных районах вероятны небольшие, местами по западу и северу умеренные дожди, грозы. Дневные температуры составят +14…+19 градусов, по юго-востоку будет до +26 градусов.

Ветер будет северо-западный, 9−14 метров в секунду, местами порывы 17−22 метра.

В воскресенье, 26 апреля, в предгорных районах Алтайского края ожидаются дожди, грозы, возможен град. В Барнауле в этот день будет преимущественно без осадков.

Кроме того, с 23 по 27 апреля в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности, которая отмечается в Славгороде, Белокурихе, Ключевском, Солонешенском, Хабарском, Баевском, Заринском, Волчихинском, Кулундинском, Угловском районах.

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