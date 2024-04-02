2 апреля
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Жизнь

Штормовое море: редкое и красивейшее явление в небе наблюдали жители сибирского города. Фото

Темно-синие облака, напоминающие грозное штормовое море, впечатлили утром 1 апреля жителей Иркутска.

Облака над Иркутском.
Облака над Иркутском.
isu.ru

Местные жители стали очевидцами редкого сочетания двух видов облаков — кучево-дождевых и волнисто-бугристых.

Такие облака словно на неспокойное море — разная степень освещенности и водности облака создают сильный зрительный эффект, сообщает isu.ru.

Облака выглядят, как устрашающе-завораживающие.

Облака над Иркутском.
Облака над Иркутском.
isu.ru

Такие облака отмечается редко. И для их образования необходимо благоприятное сочетание сразу нескольких факторов — большое количество кинетической энергии и накопленное в потенциале тепло.

В атмосфере происходило интенсивное вертикальное и горизонтальное движение потоков воздуха. Оно создало многослойные облака.

Бояться таких облаков не стоит — они в условиях сильного ветра живут недолго. Хотя для авиации они могут быть опасны, так как часто сопровождаются сильной турбулентностью, интенсивным обледенением и усиленным сдвигом ветра.

Сдвиг ветра

Сдвиг ветра, говоря простым языком, — это когда, к примеру, на высоте 600 метров у ветра одно направление и сила, на высоте 60 м — уже другие. Сильный сдвиг ветра проявляется редко, но не учитывать это природное явление нельзя. Для безопасности полетов.

В ноябре 2016 года сдвиг ветра уже хозяйничал в барнаульском аэропорту. Тогда самолет S7 также ушел в Толмачево. Хотя "проскочили" до этого момента два лайнера.

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