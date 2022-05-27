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Жизнь

Штормовое предупреждение из-за аномальной жары объявили в Алтайском крае

В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение в связи с аномально жаркой погодой и чрезвычайной пожароопасностью, сообщает пресс-служба правительства региона.

Жара. Солнце. Погода.
Жара. Солнце. Погода.
СС0

Аномальная жара будет царить в регионе до 29 мая. Температуры днем будут превышать +30 градусов, сообщает ЦГМС.

«Вместе с сильным порывистым ветром это будет способствовать сохранению чрезвычайной пожароопасности пятого класса горимости в 18 районах края, а также в Барнауле и Славгороде. На территории еще 11 районов установился четвертый класс пожарной опасности», — предупреждают алтайские власти.

Так, днем 28 мая в Алтайском крае будет до +27…+32 градусов, ветер восточный, 3−8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В последующие двое суток ночью и днем на большей территории региона кратковременные дожди, местами сильные, грозы, возможен град.

29 мая днем +20…+25, по востоку местами до +30 градусов.

В Барнауле днем 28 мая воздух прогреется до +27…+29, переменчивый ветер 3−8 метров в секунду, в следующие двое суток он усилится до 5−10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

29 мая в краевой столице будет +22…+27 градусов тепла. Дождь с грозой ожидается 29 и 30 мая.

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