Штормовое предупреждение из-за наступающих заморозков объявлено в Алтайском крае

«Штормовое предупреждение: В Алтайском крае в период с 02.06 по 06.06 на большей части территории ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости), местами по западу сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости). В Алтайском крае 6 июня при прояснении ожидаются заморозки до 0…-1градуса», — сообщается на сайте алтайского Гидрометцентра.
Дневные температуры в пятницу, 5 июня, составят +13…+18 градусов. На большей части территории края ожидаются кратковременные дожди, местами по востоку сильные дожди, грозы.
В ночь на субботу температуры составят +3…+8 градусов, заморозки до 0…-1 градуса ожидаются местами в западных районах.
Днем 6 июня будет +15…+20 градусов, местами по западу до +25 градусов. Также вероятны кратковременные дожди, грозы.