Штормовое предупреждение из-за наступающих заморозков объявлено в Алтайском крае

«Штормовое предупреждение: В Алтайском крае в период с 02.06 по 06.06 на большей части территории ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости), местами по западу сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости). В Алтайском крае 6 июня при прояснении ожидаются заморозки до 0…-1градуса», — сообщается на сайте алтайского Гидрометцентра.