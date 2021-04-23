Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае на фоне потепления

Алтайский край в ближайшие дни будет жить в режиме штормового предупреждения из-за высокой пожароопасности.

«В период с 22 по 24 апреля местами, 25−26 апреля на большей части территории края ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости)», — сообщили в региональном Гидрометцентре.

В пятницу, 23 апреля в крае будет преимущественно без осадков, местами в предгорьях небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

Дневные температуры составят +4…+9 градусов. Ветер северный, 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В Барнауле преимущественно без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица.

Температура в краевой столице +5…+7 градусов. Ветер северный, 4−9 метров в секунду, порывы до 14 метров.