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Жизнь

Штормовое предупреждение передали в Алтайском крае на выходные

Синоптики Алтайского ЦГМС объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.

Лесные пожары.
Лесные пожары.
СС0

Пожароопасность четвертого класса горимости ожидается в регионе с 17 по 19 июля.

17 июля в крае ночью ожидается +11… +16 градусов, местами до +5, в отдельных районах дожди и грозы. Днем будет +21… +26 градусов.

18 июля ночью прогнозируют +10… +15 градусов, без осадков. Днем температура поднимется до +24… +29, в отдельных районах небольшие дожди и грозы.

19 июля характер погоды существенно не изменится.

В Барнауле 17 июля синоптики обещают +21… +23 градуса, 18 июля +26… +28 градусов, преимущественно без осадков. 19 числа ожидается небольшой дождь в конце дня, температура +25… +27 градусов.

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