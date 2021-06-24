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Жизнь

Штормовой прогноз на два дня объявили в Алтайском крае

Штормовой прогноз объявили на два дня в Алтайском крае с усилением ветра до 22 метров в секунду, сообщает региональный Гидрометцентр.

Гроза в Барнауле.
Гроза в Барнауле.
Михаил Хаустов

«24 июня и ночью 25 июня ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град, в отельных районах порывы ветра до 17−22 метра в секунду», — предупредили синоптики.

25 июня температура ночью в крае будет +5…+10 градусов, с последующим повышением в течение двух суток ночных температур до +6…+11. Ночью дожди и грозы.

Дневные температуры до конца недели вырастут с +15…+20 градусов (25 июня) до +20…+25 градусов (27 июня). Днем регион тоже будут поливать дожди и грозы.

В Барнауле до конца недели ночные температуры составят +8…+11 градусов, а дневные — от +15 градусов в пятницу до +22 градусов в воскресенье.

Ранее altapress.ru рассказал, что дождливая и ветреная погода в Алтайском крае связана с циклональной деятельностью.

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