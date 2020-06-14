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Жизнь

Штормовой ветер и град: алтайское МЧС предупредило о непогоде 15 июня

В ночь на 15 июня в регионе снова ожидается шквалистый ветер, дождь и град. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Град.
Град.
pixabay.com

По данным синоптиков, в Алтайском крае во второй половине дня 14 июня и в первой половине ночи 15 июня ожидаются дожди, местами сильные дожди, грозы, град, усиление ветра до 20−24 м/с.

МЧС напоминает, что при порывистом ветре лучше обходить стороной шаткие здания и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и опасных сооружений (мосты, линии электропередач и так далее).

При грозе по возможности не выходить из дома и выключить из розетки все электроприборы.

Напомним, что 13 июня во время ураганного ветра снесло крышу у торгово-офисного центра PLAZA. Пострадавших нет. В течение часа сотрудники МЧС устраняли последствия.

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