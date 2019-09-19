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Жизнь

Штормовой ветер и жара до +30 обрушатся на Алтайский край

Синоптики прогнозируют усиление ветра до 20 м/с в Алтайском крае 20 сентября, предупредили в краевом ГУ МЧС. Также в регионе сохранится высокая пожароопасность. Температура днем поднимется до +30 градусов.

Ветер
Ветер
СС0

Местами юго-западный ветер будет достигать скорости 25 м/с.

По данным алтайского ЦГМС, 20 сентября дневная температура составит +25.+30 градусов, местами в северо-западных районах могут быть небольшие дожди.

21 сентября +18.+23 градуса, 22 сентября снова +25.+30 градусов. На оба дня без осадков.

Аналогичная температура будет и в Барнауле. В краевой столице также без осадков.

Местами на территории края сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости) в Угловском, Рубцовском, Алейском и Волчихинском районах.

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