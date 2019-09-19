Штормовой ветер и жара до +30 обрушатся на Алтайский край

Местами юго-западный ветер будет достигать скорости 25 м/с.
По данным алтайского ЦГМС, 20 сентября дневная температура составит +25.+30 градусов, местами в северо-западных районах могут быть небольшие дожди.
21 сентября +18.+23 градуса, 22 сентября снова +25.+30 градусов. На оба дня без осадков.
Аналогичная температура будет и в Барнауле. В краевой столице также без осадков.
Местами на территории края сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости) в Угловском, Рубцовском, Алейском и Волчихинском районах.