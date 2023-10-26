28 октября
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Жизнь

Штормовой ветер обрушился на Алтайский край. Ожидается временный снежный покров

Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае.

Снег. Ветер.
Снег. Ветер.
pixabay.com

Ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег. Возможен гололед. Порывы ветра местами достигнут 27 метров в секунду.

Ожидается установление временного снежного покрова. Температура 27 октября ночью в регионе составит от ноля до минус 5 градусов. В Барнауле — от минус 1 до минус 3.

Дневная температура также понизится. В регионе плюс 4, в Барнауле — плюс 1.

При штормовом ветре автомобилистам желательно отказаться от поездок. В снег и дождь особенно опасно переходить дорогу в неположенных местах. Нужно обходить стороной рекламные щиты, не укрываться под деревьями.

Нельзя прятаться от сильного ветра около стен домов — возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания. При штормовом ветре могут происходить порывы воздушных линий электропередач, что приводит к отключению электроэнергии. Опасно стоять под линией и подходить к оборвавшимся электропроводам. При сильном ветре лучше переждать непогоду в капитальном строении.

Дома нужно закрыть все окна.

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