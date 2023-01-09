9 января
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Жизнь

Штормовой ветер сломал и обрушил городскую елку в Камне-на-Оби

Ночью 9 января ветер сломал главную городскую елку в Камне-на-Оби, передает пресс-служба горадминистрации.

Елка в Камне-на-Оби.
Елка в Камне-на-Оби.
https://t.me/panchenko_iv.

Как рассказал глава Каменского района Иван Панченко, штормовой ветер сломал городскую елку: страховочные тросы не выдержали, дерево рухнуло на пешеходную зону.

Ель, по словам Панченко, свалилась еще и из-за того, что 8 января шел дождь и снег, из-за чего нагрузка на ствол увеличилась в несколько раз. Когда дерево упало, на площади никого не было. Пострадавших нет. Световые фигуры также остались на местах.



«К сожалению, дерево пришлось демонтировать раньше срока. Но со стихией не поспоришь. Фигуры остаются на прежних местах, так что вечерние прогулки никто не отменяет», — написал глава Каменского района.

Ранее сибиряк спилил елку во дворе многоэтажного дома.

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