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Жизнь

Грозы, град и штормовой ветер обрушатся на Алтайский край

На Алтайский край надвигается штормовой ветер с дождями, грозами и градом. Об этом сообщил Алтайский ЦГМС.

Гроза. Штормовое предупреждение. Молния.
Гроза. Штормовое предупреждение. Молния.
CC0

Днем 27 и 28 июня в регионе прогнозируют дожди, местами ливни, грозы, град.

Юго-восточный ветер усилится до 17−22 м/с.

Температура в эти дни составит +28… +33 градусов.

До 26 июня также в некоторых районах сохранится высокая пожароопасность.

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