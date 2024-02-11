Штормпрогноз: мокрым снегом завалит Алтай, а после резко похолодает

Ожидается мокрый снег. В предгорьях — мощные снегопады.

Ветер усилится до 20 метров в секунду. А потом настанет похолодание — ночные температуры в регионе до 17 градусов мороза, днем — до минус 14 градусов. В Барнауле ночью — минус 14 градусов мороза, днем — от минус 9 до минус 11.

На дорогах снежные заносы, сильная гололедица.

Стоит отметить, что уже 12 февраля столбики термометров в регионе ночью опустятся до минус 23 градусов. Начались погодные качели — после дождя и плюсовой температуры.

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