Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 ноября 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Штормпрогноз: на Алтайский край обрушится дождь со снегом и усилится ветер

Днем 8 и ночью 9 ноября алтайские синоптики прогнозируют усиление ветра до 27 м/с, а также осадки и голодед. МЧС напоминает жителям края правила безопасного поведения в непогоду.

Метель, сильный ветер, переметы и гололед.
Метель, сильный ветер, переметы и гололед.
vk.com/barneos22

Ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, местами порывы 25−27 м/с, осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег, местами гололедные явления (гололед и налипание мокрого снега). Возможно установление снежного покрова,

При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Не забудьте закрыть окна на балконе.

На улице обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов.

Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии — оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость