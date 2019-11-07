Штормпрогноз: на Алтайский край обрушится дождь со снегом и усилится ветер

Днем 8 и ночью 9 ноября алтайские синоптики прогнозируют усиление ветра до 27 м/с, а также осадки и голодед. МЧС напоминает жителям края правила безопасного поведения в непогоду.

Ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, местами порывы 25−27 м/с, осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег, местами гололедные явления (гололед и налипание мокрого снега). Возможно установление снежного покрова,

При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Не забудьте закрыть окна на балконе.

На улице обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов.

Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии — оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.