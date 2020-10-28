Штормпрогноз с метелями в Алтайском крае продлили на два дня

Непогода в Алтайском крае продержится еще два дня — 29 и 30 октября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

29 октября, по прогнозу Алтайского ЦГМС, ночью пройдет небольшой снег, днем по востоку небольшой мокрый снег, местами метели и гололедные явления. Возможно, установится временный снежный покров.

Ветер западный, ночью 9−14 м/с, местами порывы до 20 м/с, днем 7−12 м/с с порывами до 17 м/с.

Температура ночью составит −3… −8 градусов, днем −2… +3.

30 октября ночью и днем на большей части края умеренные, местами сильные осадки в виде снега и мокрого снега. Также местами метели и гололедные явления.

Ветер западный, 9−14 м/с, порывы ночью до 20 м/с, днем — до 22 м/с.

Ночью ожидается −1… −6 градусов, днем +1… +6 градусов.