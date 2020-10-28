Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 октября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Штормпрогноз с метелями в Алтайском крае продлили на два дня

Непогода в Алтайском крае продержится еще два дня — 29 и 30 октября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Кот на окне. Осень.
Кот на окне. Осень.
CC0

29 октября, по прогнозу Алтайского ЦГМС, ночью пройдет небольшой снег, днем по востоку небольшой мокрый снег, местами метели и гололедные явления. Возможно, установится временный снежный покров.

Ветер западный, ночью 9−14 м/с, местами порывы до 20 м/с, днем 7−12 м/с с порывами до 17 м/с.

Температура ночью составит −3… −8 градусов, днем −2… +3.

30 октября ночью и днем на большей части края умеренные, местами сильные осадки в виде снега и мокрого снега. Также местами метели и гололедные явления.

Ветер западный, 9−14 м/с, порывы ночью до 20 м/с, днем — до 22 м/с.

Ночью ожидается −1… −6 градусов, днем +1… +6 градусов.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость