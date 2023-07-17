Штраф за выгул собак без намордника введут в России

О том, что в России собираются ввести штрафы за выгул собак без намордника и поводка сообщает, "Известия".

Ежегодно нападению со стороны собак подвергается до 450 тыс. россиян, сообщает Роспотребнадзор.

Что бы предотвратить это, правительство планирует ввести штрафы за выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка.

Перечень потенциально опасных пород собак был утвержден в 2019 году постановлением правительства.

Изменения предлагается внести в главу 20 Кодекса об административных правонарушениях.

Размер штрафа будет варьироваться от одной тысячи рублей до трех.

Эксперты не только поддерживают введение штрафов, но и призывают создать достаточное количество мест для выгула собак без намордников.

Ранее за укусы собак хотят ввести штрафы до 200 тыс. рублей в России.