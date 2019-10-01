Штрафы для уклонистов от службы в армии хотят увеличить в шесть раз

Размер штрафов для тех, кто уклоняется от призыва в армию, могут увеличить в России в шесть раз, передает РИА Новости .

Как заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский, к примеру, такие штрафы будут касаться тех, кто не оповещает военкомат о смене места жительства или работы.

«Прорабатывается такой вопрос о том, чтобы повысить штрафы, причем значительно — в шесть раз», — заявил Бурдинский в эфире телеканала «Россия 24».

Сегодня минимальный штраф для уклонистов составляет 500 рублей.

При этом Евгений Бурдинский рассказал, что число уклонистов от службы в России снижается. Например, в 2014 году в стране таковых было около шести тысяч человек, а сейчас — порядка 1,6 тысячи.