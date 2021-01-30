Штрафы и удаления. Роскомнадзор конкретно взялся за протесты и социальные сети

Представители TikTok, Telegram, Facebook и «ВКонтакте» должны будут явиться в Роскомнадзор. Соответствующее требование ведомство опубликовало на своем сайте. Представителям соцсетей направлены письма, сообщают Вести.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.

Они прибудут для разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в несогласованых митингах. Подобное нарушение попадает под статью 13.41 КоАП РФ и влечет за собой штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

Если же соцсеть вновь допустит нарушение в порядке ограничения доступа к запрещенной информации, сумма штрафа вырастет до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки, предупредил Роскомнадзор.

Также закон позволяет блокировать запрещенную информацию в случае ее неудаления, напомнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора блокировать в Интернете призывы к участию в несогласованных акциях.

Агитаторов предупредили об ответственности за подобные правонарушения, в том числе — за вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги.