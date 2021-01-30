Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 января -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Штрафы и удаления. Роскомнадзор конкретно взялся за протесты и социальные сети

Представители TikTok, Telegram, Facebook и «ВКонтакте» должны будут явиться в Роскомнадзор. Соответствующее требование ведомство опубликовало на своем сайте. Представителям соцсетей направлены письма, сообщают Вести.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Дмитрий Лямзин

Они прибудут для разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в несогласованых митингах. Подобное нарушение попадает под статью 13.41 КоАП РФ и влечет за собой штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

Если же соцсеть вновь допустит нарушение в порядке ограничения доступа к запрещенной информации, сумма штрафа вырастет до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки, предупредил Роскомнадзор.

Также закон позволяет блокировать запрещенную информацию в случае ее неудаления, напомнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора блокировать в Интернете призывы к участию в несогласованных акциях.

Агитаторов предупредили об ответственности за подобные правонарушения, в том числе — за вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость