Штрафы за незаконные сборы пожертвований введут в России

Новые нормы о несанкционированной благотворительности намерены принять в Госдуме. Речь идет о введении штрафов для граждан и организаций, которые собирают деньги на благотворительность с нарушением закона, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на « Известия ».

Так, уже в текущем году в Кодексе об административных правонарушениях может появиться новая статья «Нарушение правил установки и использования ящиков для сбора пожертвований».

Использование ящиков для сбора пожертвований будут разрешать лишь при наличии договора или разрешения власти, а также, в случае, если сбор средств прописан в уставе той или иной организации.

По словам автора законопроекта, заместителя председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Натальи Костенко, соответствующие нормы были приняты еще в апреле прошлого года, но ответственность за их нарушение до сих пор не установлена.

Депутат заявила, что очень часто мошенники скачивают настоящие объявления о помощи больным детям, собирают средства, а затем присваивают их себе.

При этом наказать их невозможно, поскольку никакой ответственности за это не предусмотрено.