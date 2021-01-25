Штрафы за незаконные сборы пожертвований введут в России

Так, уже в текущем году в Кодексе об административных правонарушениях может появиться новая статья «Нарушение правил установки и использования ящиков для сбора пожертвований».
Использование ящиков для сбора пожертвований будут разрешать лишь при наличии договора или разрешения власти, а также, в случае, если сбор средств прописан в уставе той или иной организации.
По словам автора законопроекта, заместителя председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Натальи Костенко, соответствующие нормы были приняты еще в апреле прошлого года, но ответственность за их нарушение до сих пор не установлена.
Депутат заявила, что очень часто мошенники скачивают настоящие объявления о помощи больным детям, собирают средства, а затем присваивают их себе.
При этом наказать их невозможно, поскольку никакой ответственности за это не предусмотрено.