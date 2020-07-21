Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 июля 24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Штрафы за угрозы при взыскании долгов в разы повысят в России

Федеральное правительство предложило повысить штрафы за угрозы при взыскании долгов с россиян и внесло в Госдуму соответствующий проект закона, сообщает «Коммерсант». Теперь максимальная сумма штрафа составит 500 тысяч рублей.

Кошелек, долги.
Кошелек, долги.
СС0

Согласно законопроекту, штрафы будут налагаться в случае нарушения законодательства кредитором или действующим в его интересах лицом.

Так, для должностных лиц размер штрафа будет балансировать в диапазоне от 20 тысяч до 200 тысяч рублей (сейчас от 10 тысяч до 100 тысяч рублей). Также предусмотрена дисквалификация на срок от шести месяцев до года.

Для юридических лиц размер штрафа составит от 50 тысяч до 500 тысяч рублей (сейчас от 20 тысяч до 200 тысяч рублей).

Что касается запретов при взыскании долгов, то среди таковых:

  • использование выражений и совершение действий, которые унижают честь и достоинство человека;
  • раскрытие сведений о должнике, просроченной задолженности и любых других персональных данных.

В пояснительной записке к проекту закона подчеркивается, что повышение штрафов позволит «усовершенствовать механизм защиты прав граждан от недобросовестных действий при осуществлении возврата просроченной задолженности».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость