Штрафы за угрозы при взыскании долгов в разы повысят в России

Федеральное правительство предложило повысить штрафы за угрозы при взыскании долгов с россиян и внесло в Госдуму соответствующий проект закона, сообщает « Коммерсант ». Теперь максимальная сумма штрафа составит 500 тысяч рублей.

Согласно законопроекту, штрафы будут налагаться в случае нарушения законодательства кредитором или действующим в его интересах лицом.

Так, для должностных лиц размер штрафа будет балансировать в диапазоне от 20 тысяч до 200 тысяч рублей (сейчас от 10 тысяч до 100 тысяч рублей). Также предусмотрена дисквалификация на срок от шести месяцев до года.

Для юридических лиц размер штрафа составит от 50 тысяч до 500 тысяч рублей (сейчас от 20 тысяч до 200 тысяч рублей).

Что касается запретов при взыскании долгов, то среди таковых: использование выражений и совершение действий , которые унижают честь и достоинство человека;

которые унижают честь и достоинство человека; раскрытие сведений о должнике , просроченной задолженности и любых других персональных данных.

В пояснительной записке к проекту закона подчеркивается, что повышение штрафов позволит «усовершенствовать механизм защиты прав граждан от недобросовестных действий при осуществлении возврата просроченной задолженности».