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29 июля 27°C

Штурм «Альбатроса», пилотажные группы: в Сибири состоялось грандиозное авиашоу

28 июля на традиционном авиашоу на аэродроме «Мочище» (Новосибирская область) прошли показательные выступления самолетов и вертолетов вооруженных сил. Любители авиации также посмотрели соревнования по авиамодельному и парашютному спорту.

Авиашоу в Новосибирске.
Авиашоу в Новосибирске.
www.instagram.com/monpeleelena

В авиашоу участвовало около 90 воздушных судов, более 70 парашютистов (всего более 400 участников).

Прошли показательные выступления пилотажных групп «Русь» (Вязьма), «Соколы России"(Липецк), «Барсы» (Сургут), самолетов и вертолетов ВКС России, авиации ДОСААФ и общего назначения, выступления раритетной авиационной техники.

В небе летали мотопарапланы, раритетная авиационная техника разных лет и воздушные змеи с шарами. В программе фестиваля представили наземную выставку военной и гражданской авиационной техники разных лет, автомобильной техники времён Великой Отечественной войны, ретромобилей, техники байк-клубов, пишет ведомостинсо.рф.

Асы показали фигуры высшего пилотажа на штурмовиках L-39 «Альбатрос». Также участвовала раритетная техника времен Великой Отечественной войны и послевоенных лет, пишет nsknews.info.

Традиционный авиационный праздник посвятили 105-й годовщине войск противовоздушной обороны России и 90-летию гражданской авиации Сибири.

Авиашоу посетили порядка 50 тыс. зрителей. Это почти в два раза больше, чем в 2018 году.

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