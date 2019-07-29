Штурм «Альбатроса», пилотажные группы: в Сибири состоялось грандиозное авиашоу

В авиашоу участвовало около 90 воздушных судов, более 70 парашютистов (всего более 400 участников).
Прошли показательные выступления пилотажных групп «Русь» (Вязьма), «Соколы России"(Липецк), «Барсы» (Сургут), самолетов и вертолетов ВКС России, авиации ДОСААФ и общего назначения, выступления раритетной авиационной техники.
В небе летали мотопарапланы, раритетная авиационная техника разных лет и воздушные змеи с шарами. В программе фестиваля представили наземную выставку военной и гражданской авиационной техники разных лет, автомобильной техники времён Великой Отечественной войны, ретромобилей, техники байк-клубов, пишет ведомостинсо.рф.
Асы показали фигуры высшего пилотажа на штурмовиках L-39 «Альбатрос». Также участвовала раритетная техника времен Великой Отечественной войны и послевоенных лет, пишет nsknews.info.
Традиционный авиационный праздник посвятили 105-й годовщине войск противовоздушной обороны России и 90-летию гражданской авиации Сибири.
Авиашоу посетили порядка 50 тыс. зрителей. Это почти в два раза больше, чем в 2018 году.