Трагичный мюзикл: 23 октября 2002 террористы захватили «Норд-Ост». Как это было?

23 октября 2002 года группа боевиков захватила в заложники зрителей мюзикла «Норд-Ост» и сотрудников московского Театрального центра на Дубровке. Всего в плену у террористов оказалось больше 900 человек, в том числе дети. Это был один из крупнейших терактов в истории России. Боевики удерживали людей в заложниках с 23 по 26 октября.

Почему именно «Норд-Ост»?

Боевикам было нужно компактное помещение, где одновременно собирается много людей. В качестве «вариантов» были еще Московский государственный театр эстрады и Московский дворец молодёжи. Выбор пал на Театральный центр на Дубровке, потому что там много мест в зрительном зале и сравнительно мало подсобных помещений.

Как боевикам удалось захватить в заложники столько людей?

Теракт готовили с начала 2002 года. В Москву из Чечни доставили взрывчатку и оружие. В террористической группе было около 40 человек, и половину составляли женщины-смертницы, пишет РИА Новости.

В 21.15 вооруженные люди в камуфляже ворвались в здание театра, где находились 916 человек. Террористы объявили людей заложниками и заминировали здание.

После трагедии журналистка «Интерфакса» Ольга Черняк, которая оказалась в заложниках, уже в больнице рассказала:

Мы сидели и смотрели спектакль. Было начало второго действия, по сюжету танцевали ребята в военной форме. И ни с того ни с сего спрыгнули на сцену какие-то люди в камуфляже. Поначалу мы подумали, что это часть сюжета.

Женщина , насилие. СС0

Как террористы обращались с заложниками?

Заложников унижали. В оркестровой яме был обустроен открытый «общественный туалет». Спали люди в креслах, в зале постоянно горел яркий свет, еды и воды не хватало.

Поздно ночью после захвата Театрального центра террористы отпустили 15 детей. Двух человек, которые вошли в здание утром, боевики расстреляли.

Переговоры вели общественные деятели, врачи, журналисты, политики. В ходе этих переговоров террористы отпустили несколько десятков заложников.

Чего хотели террористы?

24 октября на телеканале «Аль-Джазира» показали обращение главы боевиков Мовсара Бараева: в нем террористы объявили себя смертниками и потребовали вывести российские войска из Чечни.

Траур. Цветок СС0

Как освободили людей?

Боевики вели себя агрессивно, переговоры ни к чему не привели. Несколько человек в здании Центра погибли от рук боевиков.

26 октября спецслужбы пошли на штурм. Они применили нервно-паралитический газ: была вероятность, что после начала штурма боевики могли взорвать имеющиеся устройства, и тогда погибли бы и штурмующие, и заложники.

«Штурм был необходим. Все только и ждали этого. И на это надеялись. Мы провели три ужасные ночи и два дня. Мы догадались, что будет штурм, когда газ пошел, и мы очень этому обрадовались. Дальше я ничего не помню, потому что сознание ко мне пришло только в реанимации…» — рассказала Ольга Черняк.

Главу боевиков и большую часть террористов уничтожили, заложников освободили. По официальным данным, трагедия унесла жизни 130 заложников.

«Медуза» пишет, что по разным сведениям погибли от 130 до 174 человек, причем 119 — в больницах после освобождения.