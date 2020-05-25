Шубабатя: самый медийный алтайский спортсмен Сергей Шубенков показал подросшего сынишку

Все свою посты, посвященные сыну, спортсмен сопровождает собственных хэштегом #Шубабатя. Нынешний раз не исключение.
Многочисленные подписчики Сергея не скупились на поздравления.
Сергей Шубенков с сыном Яриком.
Как спортсмен стал отцом
Сергей и его супруга Анна впервые стали родителями 24 мая 2018 года. Сына назвали Ярославом. Вес малыша был 3 килограмма 230 граммов, рост — 52 сантиметра.
В столь ответственный момент спортсмена в Барнауле не было. Он вместе с тренером Сергеем Клевцовым находился в Юджине (США), где выступал на третьем этапе «Бриллиантовой лиги».