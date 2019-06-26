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Жизнь

#Шубабятя: известный алтайский легкоатлет показал умилительное видео с подросшим сыном

Известный алтайский спортсмен Сергей Шубенков разместил у себя в Instagram трогательное видео с сыном с подписью «Воспитывать мальчика легко».

Сергей Шубенков.
Сергей Шубенков.
www.instagram.com/sergey.shubenkov

На нем Сергей, сидя в крутящемся кресле, возит за собой ребенка. Сынок при этом едет на игрушечном мотоцикле и, судя по выражению лица, жутко этим доволен.

За первые 40 минут в Сети видео собрало больше 4 тысяч просмотров.

Надо сказать, что Сергей любит показывать своего сынишку и всегда сопровождает такие посты в Instagram авторским хэштегом #шубабатя,

Сергей и его супруга Анна впервые стали родителями 24 мая 2018 года. Сына назвали Ярославом.

Вес малыша был 3 килограмма 230 граммов, рост — 52 сантиметра. В столь ответственный момент спортсмена в Барнауле не было. Он вместе с тренером Сергеем Клевцовым находился в Юджине (США), где выступал на третьем этапе «Бриллиантовой лиги».

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