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Жизнь

Шуфутинский и Николаев высказались о популярности песни «Третье сентября»

Михаил Шуфутинский, исполнитель хита «Третье сентября», и автор текста Игорь Николаев высказались о своем отношении к знаменитой композиции. Шуфутинский признался, что периодически просматривает мемы с собой, а Николаев сообщил, что дата 3 сентября выбрана им случайно.

Михаил Шуфутинский
Михаил Шуфутинский
www.instagram.com/mikhail.shufutinsky

«Мне, как автору текста песни «Третье Сентября», конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему. Но, должен признаться, за этой датой НИЧЕГО не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где «было всё у нас всерьёз», — написал Игорь Николаев в Instagram.

А певец Михаил Шуфутинский рассказал журналистам ura.ru, что песня «Третье сентября» не надоедает ему:

«Я пою эту песню на каждом своем концерте, потому что ее всегда просят, и без нее я просто не смогу обойтись», — сказал Михаил Шуфутинский.

Певец отметил, что хорошо относится к популярности в соцсетях.

Песне «3 сентября» Михаила Шуфутинского сделала этот день этаким российским «Днем сурка», про который люди в соцсетях не устают создавать мемы.

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